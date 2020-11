Esporte Marcas disputam tênis de corrida mais rápido As principais marcas de tênis do mercado têm batalhado cada vez mais para fornecer aos seus atletas tecnologia de ponta

A corrida nas grandes maratonas do mundo e na preparação para a Olimpíada de Tóquio, em 2021, não se limita apenas ao asfalto. As principais marcas de tênis do mercado --Nike e Adidas, em especial-- têm batalhado cada vez mais para fornecer aos seus atletas tecnologia de ponta, que garanta performance melhores. Essa disputa já ocorre há anos, mas ganhou novo...