Esporte Marc Marquez 'passeia' em Jerez e assume a liderança do Mundial de MotoGP Atrás de Marquez (70 pontos) na classificação estão Rins (69), Dovizioso (67) e Rossi (61)

Marc Marquez venceu, neste domingo (05), a etapa da Espanha da MotoGP, a quarta das 19 previstas para esta temporada, ao completar as 25 voltas em 41min08s685. Com a 46ª vitória na carreira, a segunda do ano, o piloto da Honda assumiu a liderança do campeonato, com 70 pontos. O pódio foi todo espanhol. Alex Rins, da Suzuki, e Maverick Viñales, da Yamaha, terminaram ...