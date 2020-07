Esporte Maratona do Rio de Janeiro será virtual este ano por causa do coronavírus Cada quilômetro percorrido pelos atletas será convertido em um valor a ser doado para impulsionar o desenvolvimento e produção de tratamentos contra a Covid-19

A Maratona do Rio de Janeiro será realizada de uma forma diferente este ano. Por causa da pandemia do coronavírus, a prova, uma das principais do país, não poderá ser disputada com a presença de atletas para evitar aglomerações. Diante dessa dificuldade, os organizadores decidiram realizar a maratona de forma virtual. Em uma nota oficial, a organização da Maratona do R...