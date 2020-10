O mês de outubro é período decisivo para o Goiás dar a volta por cima na temporada e mudar os rumos da equipe na Série A. Lanterna, com nove pontos e três jogos a menos, a equipe esmeraldina terá sete partidas disputadas neste mês, quatro delas como visitante, no período de 20 dias a partir deste domingo (4).



A maratona começa com dois jogos em casa - contra Santos (dia 4) e Fluminense (7). Depois, serão duas viagens para encarar Atlético-MG (10) e Flamengo (13), favoritos ao título do Brasileirão, e a segunda metade do mês será contra Bahia (casa, 16), Botafogo (fora, 19) e Bragantino (fora, 24). “São jogos bons. Medir forças contra equipes poderosas é a melhor forma que vamos ter para mostrar o crescimento que esperamos ter neste mês”, comentou o diretor de futebol do Goiás, Harlei Menezes.



A temporada é atípica, por causa da pandemia da Covid-19, mas o clube já teve maratona similar em fevereiro, com sete jogos em 23 dias. O aproveitamento na ocasião foi de 38,1% com duas vitórias, dois empates e três derrotas, sendo duas na eliminação na 1ª fase da Copa Sul-Americana. “Sem dúvida, (outubro) é um mês importante. Será a estreia do novo comando, agora com o Enderson (Moreira). É um técnico que conhece bem o clube e a casa. Serão muitos jogos, realmente temos de tratar com muita importância”, analisou Harlei Menezes.

Por causa da paralisação das atividades esportivas, o Goiás disputou jogos em apenas seis dos dez meses do ano. O melhor aproveitamento com disputas de partidas oficiais ocorreu em março, com 86,7%. Foi neste mês que ocorreu a suspensão do futebol, no período que o time esmeraldino vivia seu melhor momento com quatro vitórias e um empate em cinco duelos.

Os piores registros ocorreram após a retomada das competições - 26,7% em agosto (cinco jogos, sem contar o amistoso com Cuiabá) e 33,3% em setembro (quatro partidas). “A quantidade de jogos (sete) também pode nos posicionar muito bem na tabela. Temos confiança no trabalho que o Enderson (Moreira) já executa e no nosso trabalho aqui dentro”, salientou Harlei Menezes.

A expectativa do clube é também de que pelo menos mais um dos dois jogos adiados, contra São Paulo (1ª rodada) e Grêmio (6ª rodada), sejam confirmados ao longo do mês. A data, no entanto, não deve ser em outubro já que os adversários possuem compromissos pela Copa Libertadores e Copa do Brasil. “Vamos ter de aguardar um pouco. Acreditamos que podem confirmar um dos dois jogos, o Flamengo já foi marcado (será dia 13 de outubro) e faltam os jogos contra São Paulo e Grêmio. Pode até ser confirmado em outubro, mas é uma hipótese”, opinou o diretor de futebol.