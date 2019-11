Esporte Maradona volta atrás e anuncia que continua como técnico do Gimnasia La Plata "Fico muito feliz em dizer que sigo como treinador do Gimnasia y Esgrima La Plata", disse o treinador em seu Instagram

Menos de 48 horas depois de ter anunciado a sua renúncia ao cargo de técnico do Gimnasia La Plata por falta de unidade política na cúpula do clube argentino, Diego Maradona voltou atrás e avisou na noite de quinta-feira que continuará no posto do time que faz uma campanha ruim no Campeonato Argentino e briga contra o rebaixamento. "Fico muito feliz em dizer que si...