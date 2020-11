Esporte Maradona recebe alta após cirurgia e vai se recuperar em isolamento Craque foi operado na semana passada de um hematoma subdural e depois, por decisão familiar e médica, permaneceu hospitalizado

Diego Maradona, 60, teve alta nesta quarta-feira (11) do hospital em Buenos Aires no qual estava internado desde a terça-feira (3) da semana passada, devido a uma operação na cabeça e outros problemas de saúde. A informação havia sido dada pelo advogado do ex-jogador, Matías Morla, e mais tarde foi confirmada pelo seu médico, Leopoldo Luque. Maradona foi operado na sem...