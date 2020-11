Esporte Maradona inspirou músicas, filmes, séries e documentário de vencedor de Oscar Uma das obras mais marcantes em homenagem ao jogador é "La Mano de Dios", música que se tornou uma espécie de hino na Argentina

Diego Maradona, morto nesta quarta (25) aos 60 anos, foi mais do que ídolo do futebol argentino e mundial, mas uma figura pop. Sua história e imagem já renderam músicas, séries, filmes de ficção, um documentário feito por um vencedor do Oscar. Uma das obras mais marcantes em homenagem ao jogador é "La Mano de Dios", música que se tornou uma espécie de hino na Arg...