Esporte Maradona em Goiânia: dez dias de futebol e tietagem Astro argentino esteve na capital goiana com a seleção argentina para disputa da Copa América de 1989

Maior ídolo do futebol argentino e um dos maiores jogadores da história do futebol, Maradona esteve em Goiânia por dez dias para disputar a Copa América de 1989 com a Argentina. A passagem do craque pela capital goiana causou furor no povo goiano e é recheada de boas histórias. A delegação da Argentina desembarcou em Goiânia no dia 25 de junho de 1989 para inicia...