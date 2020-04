Esporte Maradona defende Ronaldinho Gaúcho: 'Não é um delinquente; seu erro é ser ídolo' Técnico do Gimnasia La Plata, argentino é amigo pessoal do brasileiro, que está em prisão domiciliar em um hotel de Assunção, no Paraguai

Atual técnico do Gimnasia La Plata, da Argentina, o ídolo Diego Armando Maradona está confinado em sua casa, em Buenos Aires, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas o craque não deixa de dar suas opiniões sobre o que acontece no mundo do futebol. Neste sábado, em entrevista ao jornal argentino El Día, comentou mais uma vez sobre a situação do brasileiro Ronaldinho G...