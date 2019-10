Esporte Maracanã é confirmado como sede da final da Libertadores de 2020 A final no Maracanã será a segunda no novo formato estabelecido pela Conmebol, com as competições sul-americanas sendo decididas em jogo único

A Conmebol confirmou nesta quinta-feira (17) que o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será a sede da final da Copa Libertadores de 2020. Já a decisão da Copa Sul-Americana do próximo ano será disputada no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Nos dois casos, a final será realizada em jogo único. "Por decisão do Conselho da Conmebol, foram selecionada...