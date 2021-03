Esporte Marília tem surto de Covid-19 após viagens forçadas para jogar Copa do Brasil Foram 15 casos no total, entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários que fizeram parte da delegação de 31 pessoas

O Marília, time do interior de São Paulo, teve constatado um surto de Covid-19 dentro da delegação que precisou viajar mais de 1.300 km de ônibus para enfrentar o Criciúma pela primeira fase da Copa do Brasil. Foram 15 casos no total, entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários que fizeram parte da delegação de 31 pessoas. Dez são atletas, e o nú...