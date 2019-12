Esporte Mapa do Brasileirão: Tigre poderá buscar posto de maior vencedor da Série C

A edição de 2020 será a nona participação do Vila Nova na Série C. Além dos anos de 1996 e 2015, quando foi campeão, o Tigre jogou a 3ª Divisão em 1990, 1994, 1995, 2007, 2012 e 2013. São 134 partidas disputadas, com 68 vitórias, 37 derrotas e 29 empates no campeonato.Em caso de retorno à Segundona com título, o Vila Nova pode se tornar o maior campeão da 3ª Divisão do C...