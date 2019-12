Esporte Manter a base é meta do Atlético-GO, mas não ocorreu no último acesso

Manter uma base forte é não repetir erro de 2017, em que o Atlético iniciou a Série A tentando ajustar time no Goianão, após desmanche do time vencedor de 2016. O resultado foi a queda à Série B no ano seguinte ao do acesso. Entre nomes que tiveram novos acertos durante a temporada, estão Kozlinski (goleiro), Moacir (volante), Jorginho (meia, prorrogação até final de 20...