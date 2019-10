Esporte Mano Menezes valoriza atuação do Palmeiras e brinca com tabu do São Paulo Com a vitória, o Palmeiras diminuiu para sete pontos a vantagem do líder Flamengo. No entanto, a equipe carioca ainda joga nesta rodada, na quinta-feira, contra o Goiás, no Serra Dourada

O técnico Mano Menezes ficou satisfeito com a atuação do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, na noite desta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também brincou ao lembrar que o time alviverde manteve o tabu de nunca ter perdido para o rival no Allianz Parque. São oito jogos, com sete vitórias e um empate. "A gente fez u...