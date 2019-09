Esporte Mano Menezes e Galiotte criticam o VAR e falam que o Flamengo é beneficiado Mano Menezes também citou o lance envolvendo Gabigol, no sábado, para reforçar os seus questionamentos contra a arbitragem de vídeo e afirmou que "o VAR não pode ter camisa"

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e o técnico Mano Menezes fizeram duras críticas à utilização do VAR no Campeonato Brasileiro. As reclamações vieram após gol de Bruno Henrique anulado no empate entre a equipe paulista e o Internacional por 1 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Além da falta de critérios, ambos disseram que as decisões e...