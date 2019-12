Esporte Mano Menezes é demitido após derrota do Palmeiras para o Flamengo É o segundo treinador a cair no clube paulista após um revés para o time carioca. No 1º turno, foi Luiz Felipe Scolari

Mano Menezes não é mais técnico do Palmeiras. O treinador não resistiu à derrota para o Flamengo neste domingo, por 3 a 1, na Arena Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi o segundo treinador demitido pelo clube após um revés para o time carioca. No primeiro turno, uma derrota por 3 a 0, no Maracanã, levou à queda do técnico Luiz Felipe Scolari. A derrota em ...