Esporte Mano encerra preparação para clássico com treino fechado e clube adota o silêncio Para este duelo na Vila, Mano não poderá contar com o atacante Deyverson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Gustavo Gómez e o goleiro Weverton, convocados para defender as seleções paraguaia e brasileira, respectivamente

O elenco do Palmeiras encerrou a preparação para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, com um treino fechado realizado no final da tarde desta terça, na Academia de Futebol. Foi a segunda e última atividade do time visando este importante confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após assumir o lugar do demitido...