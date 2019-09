Esporte Mano descarta Angulo como titular e mantém dúvida sobre substituto de Dudu Com o titular suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador revelou estar em dúvida entre Zé Rafael e Carlos Eduardo e descartou a chance de escalar o colombiano Angulo.

O técnico Mano Menezes, do Palmeiras, disse nesta quinta-feira ainda não ter definido quem será o substituto do atacante Dudu para a partida deste domingo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Com o titular suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador revelou estar em dúvida entre Zé Rafael e Carlos Eduardo e descartou a ch...