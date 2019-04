Esporte Mano aposta na 'boa leitura de jogo' do Cruzeiro para ganhar o título mineiro Equipe celeste venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1 e joga pelo empate, neste sábado (20), para ser campeão do Estadual

O técnico Mano Menezes afirmou, nesta sexta-feira, que confia na "boa leitura de jogo" do Cruzeiro para conquistar o título mineiro, neste sábado, às 16h30, no Estádio Independência, diante do rival Atlético-MG. O time joga pelo empate, após a vitória, por 2 a 1, no primeiro jogo, domingo passado, no Mineirão. "Nossa equipe deve estar preparada para todas as circunst...