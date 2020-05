Esporte Mano aciona Cruzeiro na Justiça e pede R$ 5,3 milhões por falta de pagamento Na saída, treinador deveria ter recebido R$ 1,9 milhão, mas o clube, porém, não pagou o combinado, o que o levou o gaúcho a acionar a equipe judicialmente

As ações na Justiça contra o Cruzeiro em função da falta de pagamentos de acordos tiveram um acréscimo. Técnico da equipe entre 2016 e 2019, na sua segunda passagem pelo clube, Mano Menezes entrou com dois processos contra o time para receber valores acordados na sua rescisão. O montante solicitado é de R$ 5,3 milhões. Mano tinha contrato com o Cruzeiro até dezemb...