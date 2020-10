Esporte Mancini sobre destaques do Atlético-GO: 'luta diária pra segurar nossos jogadores' Técnico do Dragão comentou sobre proposta para volante do time titular deixar o clube e jogar na Arábia Saudita

O técnico do Atlético-GO, Vagner Mancini, lamentou as oscilações que o time teve em momentos cruciais do jogo em que o Dragão perdeu de 3 a 0 para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (7), no Morumbi. Além de alguns erros capitais cometidos durante a partida, o treinador lembrou as dificuldades para manter o elenco do Atlético no decorrer da competição. O cl...