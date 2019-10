Esporte Mancini se apresenta ao Atlético-MG e explica contrato curto: 'foi um pedido meu' O novo comandante alvinegro garante que os 13 jogos restantes do campeonato serão suficientes para que ele coloque seus métodos em prática

Vagner Mancini, novo técnico do Atlético-MG, está ansioso para estrear no clube. Tanto que chegou a Maceió, onde nesta quarta-feira (16), às 19h15, no estádio Rei Pelé, o time alvinegro vai enfrentar o CSA, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes da delegação da equipe de Belo Horizonte. Mancini sabe que precisa obter bons resultados rapidamente, até porque s...