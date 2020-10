Esporte Mancini quer resgatar "cara do Corinthians" e cita maior chance da carreira Ex-treinador do Atlético-GO, Mancini assinou contrato com o time paulista até o final de 2021

Vagner Mancini foi apresentado nesta terça-feira (13) como novo treinador do Corinthians. Em sua primeira entrevista coletiva, no CT Joaquim Grava, ele alega que a prioridade no início de seu trabalho é resgatar a "cara do Corinthians" em campo. Mancini quer um time que se entrega em campo os 90 minutos e conquiste vitórias suadas, além do futebol com uma defesa...