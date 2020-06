Esporte Mancini no Atlético-GO: desafio em frentes em que tem experiência Treinador tem bom histórico na Copa do Brasil, mas oscila em trabalhos na Série A do Brasileiro

Vagner Mancini, paulista de Ribeirão Preto, assume o Atlético-GO com missão de conduzir o clube em dois projetos na temporada: uma boa campanha na Copa do Brasil, em que pode ser chamado de especialista por ter bons momentos, e na Série A do Brasileiro, na qual tem altos e baixos. Ao contrário de situações em que assume times em perigo ou crise, o novo treinador atlet...