Esporte Mancini chega com dois auxiliares ao Atlético-GO; técnico assume na próxima semana Novo treinador do Dragão é esperado em Goiânia entre os dias 1º e 4 de julho. Ele assume o clube no lugar de Eduardo Souza, que estava como interino no cargo

Confirmado pelo Atlético-GO, Vagner Mancini e os auxiliares dele chegam a Goiânia no início de julho, entre os dias 1º e 4 de julho. Com o treinador do Dragão, dois auxiliares: Anderson Batatais (assistente técnico) e Cláudio Andrade (analista de desempenho) se juntam a comissão técnica permanente do clube. Mancini assume no lugar do interino, Eduardo Souza, que volta a ser auxiliar técnico, o que já estav...