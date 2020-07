Esporte Mancini chega a Goiânia e terá primeiro contato com jogadores do Atlético-GO Treinador inicia novo projeto após sete meses do fim do seu último trabalho, que foi no Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro do ano passado

O técnico Vagner Mancini chegou a Goiânia no início da tarde desta terça-feira (7) e terá o primeiro contato com os jogadores do Atlético-GO. O treinador veio de Ribeirão Preto (SP), onde mora, de carro e sua primeira parada foi o centro de treinamento do setor Urias Magalhães. Ele vai acompanhar o treino da tarde desta terça-feira (7), em Trindade. Mancini acerto...