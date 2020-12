Na chegada de Vagner Mancini, a luta contra o rebaixamento parecia predestinada a ser o cenário do Corinthians até a rodada final do Campeonato Brasileiro, mas, dez jogos depois, esse panorama mudou significativamente.

Ainda que o risco de descenso não tenha sido totalmente afastado, o desempenho do clube alvinegro nas últimas rodadas possibilitam que as suas aspirações na competição sejam, pouco a pouco, atualizadas a um patamar superior. O próprio técnico corintiano admitiu isso após a vitória por 1 a 0 diante do líder São Paulo no domingo (13).

"A gente sabe que o patamar tem que ser outro, estamos em busca disso, e essa vitória nos dá a possibilidade de sonhar um pouco mais no campeonato. Nós ainda estamos distantes do grupo que está um pouco mais à frente, mas jogo a jogo a gente vai buscar se afastar daquilo que nos incomoda e buscar outros objetivos", disse o treinador.

Exagero? Segundo o Probabilidades do Futebol, equipe formada por matemáticos da UFMG especializados em competições esportivas, o Corinthians possui 8,2% de chances de se classificar para a Libertadores. É pouco, mas já é cinco vezes mais provável que o rebaixamento (1,6%).

Com 18 pontos conquistados no Brasileiro desde a estreia do técnico contra o Athletico-PR, o Corinthians ocupa atualmente a nona colocação da classificação do campeonato nacional. Apenas Palmeiras, Grêmio e São Paulo somaram mais pontos que o time alvinegro nesse mesmo período.

Além disso, o aproveitamento de pontos corintiano saltou de 33% para 44%. Considerando apenas a era Mancini, essa cifra é de 60%, o que significa que o Corinthians teria os mesmos 45 pontos do terceiro colocado Flamengo caso tivesse tido esse rendimento desde a primeira rodada do Brasileiro.

Para melhorar ainda mais o cenário alvinegro, o time terá pela frente mais de uma semana de treinamentos até o próximo compromisso pelo Brasileiro. Somente no dia 21 o Corinthians receberá o Goiás, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília), em mais um duelo decisivo para a mudança de objetivos da equipe na competição, já que o clube esmeraldino é o vice-lanterna, com apenas 20 pontos.