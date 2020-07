Esporte Manchester vence confronto direto e se classifica para a Liga dos Campeões Com a derrota, o Leicester ficou com a quinta colocação, e disputará a Liga Europa 2020/21. Já os Red Devils voltam a competição de clubes mais importante do Velho Continente

Diante de uma pandemia, que deixou o futebol inglês parado por meses e uma maratona de jogos no fim, a Premier League terminou neste domingo (26). No confronto direto, o Manchester United venceu o Leicester no King Power por 2 a 0 e garantiu uma vaga na próxima Champions League. Bruno Fernandes, de pênalti, e Jesse Lingard marcaram os gols da classificação. Com a derr...