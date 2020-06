Esporte Manchester United vence em casa e segue na briga por vaga na Liga dos Campeões Com a vitória, o United chegou aos 49 pontos e se manteve em 5º. A Inglaterra tem direito a quatro vagas na Liga dos Campeões e o quarto lugar é ocupado pelo Chelsea, que soma 51

O Manchester United fez o seu dever de casa na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, pela 31.ª rodada do Campeonato Inglês, o time comandado pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer derrotou o Sheffield United por 3 a 0, no estádio Old Trafford, em Manchester, e ficou mais perto da zona de classificação à principal c...