Esporte Manchester United leva gol nos acréscimos e perde a primeira partida no Inglês O resultado deixa o time comandado pelo escocês Ole Gunnar Solskjaer com quatro pontos após três rodadas, mesma pontuação agora da equipe da zona sul de Londres

Com um gol sofrido nos acréscimos e um pênalti perdido por Rashford, o Manchester United conheceu, neste sábado, a sua primeira derrota na atual temporada do Campeonato Inglês. E foi em casa, no Old Trafford, contra o modesto Crystal Palace, pelo placar de 2 a 1. O resultado deixa o time comandado pelo escocês Ole Gunnar Solskjaer com quatro pontos após três rodada...