Esporte Manchester United goleia o Newcastle em casa se aproxima do G4 do Inglês O time de Manchester subiu para a sétima posição com 28 pontos, a quatro do Chelsea, que fecha o G4

O Manchester United se recuperou dos dois últimos jogos sem vitória no Campeonato Inglês e goleou o Newcastle por 4 a 1 em casa, no estádio Old Trafford, em Manchester, nesta quinta-feira, no chamado "Boxing Day", feriado na Inglaterra e dia com nove dos 10 jogos da 19.ª rodada - a última do primeiro turno. O resultado positivo reaproxima o Manchester United do g...