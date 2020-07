Esporte Manchester United goleia o Bournemouth em casa e assume o 4º lugar do Inglês O português Bruno Fernandes foi um dos principas destaques na goleada dos Diabos Vermelhos

Com grande atuação de Bruno Fernandes, Mason Grenwood e Anthony Martial, o Manchester United goleou o Bournemouth por 5 a 2 neste sábado, em casa, no Old Trafford, ampliou a série invicta no torneio para nove jogos e alcançou o quarto lugar no Campeonato Inglês, ultrapassando o Chelsea momentaneamente. O Manchester United soma agora 55 pontos, um a mais que o Chels...