Manchester United ganha em casa e sobe para o quinto lugar no Campeonato Inglês

O Manchester United está de volta à zona de classificação às competições europeias da próxima temporada. Neste domingo, o time de Manchester derrotou em casa o Watford por 3 a 0, no estádio Old Trafford, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês, e ajudado por tropeços no dia anterior de Tottenham e Sheffield United subiu para a quinta colocação, o que hoje daria uma vaga n...