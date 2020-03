Esporte Manchester United empata com o Everton e perde chance de colar no Chelsea

O Manchester United desperdiçou neste domingo uma boa oportunidade de ficar a apenas um ponto da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. A equipe vermelha empatou por 1 a 1 com o Everton, em Liverpool, o que foi uma boa notícia para o Chelsea, quarto colocado do Campeonato Inglês. O empate manteve o United na quinta colocação da competição, com 42 pont...