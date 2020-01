Esporte Manchester United dá vexame em casa e é alcançado pelo Tottenham no Inglês O clube de Manchester e o de Londres estão juntos na quinta colocação, ambos com 34 pontos

O Manchester United conseguiu nesta quarta-feira uma "façanha": perder em casa para o Burnley, o que não acontecia no Campeonato Inglês desde 1962. Com a constrangedora derrota por 2 a 0, em pleno estádio Old Trafford, o time de Manchester foi alcançado na tabela de classificação pelo Tottenham, que sofreu muito diante do lanterna Norwich, em Londres, mas assim mesmo g...