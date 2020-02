Esporte Manchester United bate Chelsea e encerra jejum de mais de sete anos no Inglês Neste período, foram quatro vitórias do Chelsea e dois empates. O Manchester United até venceu duas vezes em 2019 na casa do adversário, mas pelas Copas

O Manchester United encerrou um jejum de mais de sete anos no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, o time do técnico Ole Solskjaer superou o Chelsea por 2 a 0, no Stamford Bridge, em Londres, e conquistou uma vitória como visitante na competição que não acontecia desde o dia 28 de outubro de 2012. Neste período, foram quatro vitórias do Chelsea e dois empates. O ...