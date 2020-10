Esporte Manchester City vence Sheffield United e se recupera na tabela do Inglês O único gol da partida foi marcado por Kyle Walker, aos 28 minutos do 1° tempo, após um início de grande pressão do time de Pep Guardiola

Fora de casa, o Manchester City superou o Sheffield United por 1 a 0, na manhã deste sábado (31), e conseguiu "respirar" na tabela do Campeonato Inglês. Com a vitória, o City alcançou provisoriamente a 7ª posição do Inglês, encostando no Tottenham. A equipe de Guardiola tem três vitórias, dois empates e uma derrota até o momento na competição. O Sheffield, por ou...