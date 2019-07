Esporte Manchester City paga cláusula de rescisão de R$ 305 milhões para contratar Rodri O Atlético de Madrid comunicou que o clube inglês depositou o valor da cláusula pra rescisão do contrato do jogador para adquiri-lo

O meio-campista espanhol Rodri será o próximo reforço do Manchester City. Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid comunicou que o clube inglês depositou o valor da cláusula pra rescisão do contrato do jogador, estimada em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões), para adquiri-lo. "La Liga (a liga espanhola) comunicou nesta quarta-feira o Atlético de...