Esporte Manchester City goleia o Liverpool, por 4 a 0, e carimba a faixa do campeão Dono do título desde a rodada anterior, quebrando um jejum de 30 anos, o Liverpool entrou em campo aplaudido pelo rival que se posicionou em "guarda de honra" no gramado

O Manchester City não perdeu a oportunidade e carimbou a faixa do campeão Liverpool, nesta quinta-feira, no vazio Etihad Stadium, ao marcar 4 a 0, em duelo válido pela 32.ª rodada do Campeonato Inglês. Dono do título desde a rodada anterior, quebrando um jejum de 30 anos, o Liverpool entrou em campo aplaudido pelo rival que se posicionou em "guarda de honra" no gra...