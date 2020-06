Esporte Manchester City goleia Burnley e adia definição do título do Inglês Se o Manchester tivesse tropeçado, o Liverpool tinha chance de sacramentar a conquista já na próxima rodada, após empatar sem gols com o Everton, no fim de semana

Dois jogos, duas vitórias, oito gols marcados. Esta é a sequência do Manchester City na retomada do Campeonato Inglês. O time comandado por Josep Guardiola goleou o Burnley por 5 a 0 nesta segunda-feira, em casa, no encerramento da 30ª rodada, a primeira totalmente disputada após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. O resultado adiou a definição...