Esporte Manchester City entra com ação na CAS para não ser excluído da Liga dos Campeões A investigação começou após o jornal alemão Der Spiegel ter publicado uma série de troca de comunicação interna e documentos do clube, segundo os quais o Manchester City estaria enganando a Uefa há vários anos

O Manchester City está muito preocupado com o risco de não poder jogar a Liga dos Campeões da Europa. Investigado sobre suposto desrespeito ao fair play financeiro imposto pela Uefa e fraudes fiscais em balanços anuais, a direção do time inglês resolveu se antecipar a qualquer problema e entrou com uma apelação contra a entidade na CAS (Corte Arbitral do Esporte, na s...