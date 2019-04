Esporte Manchester City derrota Tottenham e reassume a liderança do Campeonato Inglês

Três dias depois de protagonizarem um dos jogos mais sensacionais da temporada pela Liga dos Campeões, Manchester City e Tottenham voltaram a se enfrentar, neste sábado, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. E o time de Manchester voltou a vencer, desta vez, por 1 a 0, o que garantiu o retorno à liderança da competição com 86 pontos, um à frente do que Liverpool. O City c...