Esporte Manchester City confirma favoritismo e é tricampeão da Copa da Liga Inglesa Desde que assumiu a equipe principal do Barcelona, em 2008, Guardiola só passou uma temporada em branco: 2016/2017

O Manchester City é tricampeão da Copa da Liga Inglesa. A equipe comandada por Pep Guardiola conquistou neste domingo (1) seu terceiro título consecutivo no torneio com a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa, no Estádio Wembley, em Londres. Assim, o treinador espanhol garantiu mais uma temporada com pelo menos um troféu conquistado. Desde que assumiu o comando da equ...