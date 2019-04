Esporte Manchester City bate United, ultrapassa Liverpool e fica perto do título inglês Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola alcançou os 89 pontos, contra 88 do Liverpool

Diante de 74.431 espectadores, o Manchester City derrotou o rival United, por 2 a 0, nesta quarta-feira (24), no Old Trafford, em duelo que havia sido adiado da 31ª rodada do Campeonato Inglês, com gols marcados na etapa final por Bernardo Silva e Sane. Agora, só dependerá de si para faturar o título nacional, pois assumiu a liderança do torneio. Com o resultado, o t...