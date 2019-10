Esporte Manchester City bate Atalanta com show de Sterling; Juventus vence de virada Com o resultado, o time do técnico Josep Guardiola chegou aos nove pontos, contra quatro de Dínamo de Zagreb e Shakhtar Donetsk, que empataram por 2 a 2, no outro jogo da chave

Com três gols de Sterling e dois de Agüero, o Manchester City goleou a Atalanta por 5 a 1, nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, em Manchester. Com o resultado, o time do técnico Josep Guardiola chegou aos nove pontos, contra quatro de Dínamo de Zagreb e Shakhtar Donetsk, que empataram por 2 a 2, no outro jogo ...