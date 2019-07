Esporte Mais veloz, modelo de pneu será novidade em etapa do Goiás Superbike Regulamento da competição prevê mudança para categorias específicas na 2ª corrida da temporada, que ocorrerá neste fim de semana, na capital

O regulamento do Goiás Superbike, que terá sua 2ª etapa sendo disputada neste fim de semana, no autódromo de Goiânia, juntamente com 3ª corrida da temporada do Brasileiro de Motovelocidade, traz uma novidade com relação ao texto da estreia. Os pilotos das categorias 300cc Master e Supersport 300cc terão disponíveis novos pneus que poderão diminuir em até três segund...