Esporte Mais uma vez sem Neymar, PSG bate Sydney FC com gols de Mbappé e Cavani na China

Em mais um amistoso no qual não contou com a presença de Neymar durante a sua pré-temporada, o Paris Saint-Germain venceu o Sydney FC por 3 a 0, nesta terça-feira, em Suzhou, na China, onde os atacantes Mbappé e Cavani marcaram os dois primeiros gols do time francês no confronto. Com situação incerta após manifestar o seu desejo de deixar o PSG, o brasileiro já havia fi...