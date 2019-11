Esporte Mais um título? Flamengo pode ser campeão brasileiro neste domingo Caso o Palmeiras não vença o Grêmio, no Allianz Parque, equipe carioca será campeã da Série A sem entrar em campo

Se o Palmeiras não vencer o Grêmio, neste domingo (24), o Flamengo será campeão da Série A nacional sem entrar em campo. Isso devido à antecipação do clássico com o Vasco, quando houve empate de 4 a 4. Com 81 pontos, o Flamengo está 13 pontos à frente do Palmeiras, vice-líder. Caso o time alviverde empate com o Grêmio, chega a 69 pontos e pode até alcançar o time car...