Esporte Mais sereno, Wilton Sampaio é melhor brasileiro em ranking Árbitro goiano é apontado com o 23º melhor do mundo em 2019

O goiano Wilton Pereira Sampaio (Fifa), de 37 anos, foi apontado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) como o melhor árbitro brasileiro em 2019 e o 23º melhor do mundo. Na lista publicada, nesta semana, Wilton Pereira Sampaio fica atrás somente do argentino Nestor Pitana e do chileno Roberto Tobar, entre os sul-americanos. Boas arbitragen...