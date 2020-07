Esporte Mais respeitado, Tadeu projeta Série A forte e sonha com título de expressão pelo Goiás Após bom desempenho no Brasileirão de 2019, goleiro esmeraldino quer passo maior em 2020

Titular absoluto no gol do Goiás e um dos destaques do clube na campanha esmeraldina no Campeonato Brasileiro de 2019, o goleiro Tadeu inicia sua segunda edição da Série A com mais status. O jogador conquistou o torcedor esmeraldino, o respeito dos adversários e sonha, agora, em conquistar títulos e ver o time esmeraldino de volta à Copa Libertadores. Com sobrie...